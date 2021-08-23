Премьер Украины: убытки Киева от потери Крыма превышают 100 млрд долларов

Премьер-министр Украины: убытки Киева от потери Крыма превышают 100 млрд долларов Фото: REUTERS

Потенциальные убытки Киева от потери Крыма составляют более 100 миллиардов долларов. Такую оценку дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общий потенциальный ущерб на сегодня оценивается экспертами в размере более 100 миллиардов долларов», - заявил глава украинского правительства на саммите «Крымская платформа», который проходит по инициативе Украины в Киеве в понедельник, 23 августа.

Шмыгаль уточнил, что речь идет об утерянных природных ресурсах, промышленности, активах государства, а также «негативных последствиях для людей, которые страдают от политики страны-агрессора».

Как писал сайт kp.ru, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем намерении открыть филиалы «Крымской платформы» за рубежом. По его словам, в Киеве будет находиться центральный офис форума, а в «странах, где есть подписанты» будут представительства.

Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ.