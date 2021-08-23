Посол РФ в Германии высказался о "Крымской платформе": Ничто не повернёт историю вспять Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никакие провокационные инициативы не заставят жителей Крыма изменить свое решение войти в состав России. Такое заявление сделал российский посол в Берлине Сергей Нечаев, комментаруя международный саммит «Крымская платформа», отметив при этом, что вопрос о принадлежности полуострова был окончательно решен в 2014 году.

«Вопрос о принадлежности Крыма был окончательно решен в 2014 году, когда жители полуострова не приняли государственный переворот на Украине, воспользовались закрепленным в Уставе ООН правом на самоопределение ... Никакие "платформы" не убедят их изменить это решение и не повернут историю вспять», - заявил дипломат в комментарии газете Welt am Sonntag, указав также на результаты последних социологических опросов, которые показали, что 93 процента крымчан положительно оценивают воссоединение полуострова с Россией.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем намерении открыть филиалы «Крымской платформы» за рубежом. Как уточнил украинский лидер, в Киеве будет находиться центральный офис форума, а в «странах, где есть подписанты» - представительства.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с Россией.