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Политика23 августа 2021 13:31

Песков сообщил, что идея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири нравится Путину

Предложение главы Минобороны нужно тщательно проработать, отметил пресс-секретарь президента РФ
Авторы (2):
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Идея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири понравилась Путину Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Идея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири понравилась Путину Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Инициатива министра обороны России Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири импонирует президенту страны Владимиру Путину, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что это предложение нуждается в тщательной проработке, поскольку является амбициозной и крупной задумкой.

«Президент Путин прямо сказал, что такая инициатива Шойгу ему импонирует, он прямо заявил о своей поддержке», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, в начале августа 2021 глава Минобороны России предложил построить крупные научно-промышленные центры в Сибири. По его задумке, это будут большие города, которые должны стать отраслевыми экономическими центрами. Шойгу напомнил, что подобные планы существовали незадолго до распада Советского СоюзаЮ, но по известным причинам данный проект был остановлен.