Зеленский призвал участников «Крымской платформы» «заставить Россию сесть за стол переговоров» Фото: Facebook Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал принятие международной декларации по Крыму странами-участницами «Крымской платформы». По его словам, документ призван «заставить» Москву начать переговоры по возвращению Крыма Украине.

«Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова», – заявил Зеленский на форуме «Крымская платформа».

Как отметил президент Украины, к декларации смогут присоединиться все желающие страны, а в самом документе будет подтверждена «готовность придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма». Также Зеленский обвинил Россию в нарушении прав жителей полуострова и превращении его в военную базу и сообщил, что с принятием декларации «начинается обратный отсчет времени до освобождения» Крыма.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором западные государства пестуют неонацистские и расистские настроения современной власти на Украине.

Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Большинство избирателей проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Новый статус Крыма не признали в США, на Украине и в странах Евросоюза. В связи с этим против России были введены санкции.