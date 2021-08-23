Польша построит забор высотой 2,5 метра на границе с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши приняли решение построить забор высотой 2,5 метра на границе с Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.

«На границе с Белоруссией появится новый солидный забор высотой 2,5 метра», - заявил глава Минобороны Польши, отметив, что «больше солдат будут оказывать помощь пограничной охране».

Блащак также собирается в ближайшее время представить детали дальнейшего участия польской армии в охране границ. На сегодняшний день там задействовано порядка 1 тысячи военнослужащих.

Напомним, сегодня, 23 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте, заявив, что Варшава вынудила афганских мигрантов нарушить белорусскую границу. По его словам, Варшава «под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью». Белорусский лидер заявил, что афганские беженцы уже в течение двух - трех суток находятся на пограничной территории «без воды, без еды, под открытым небом». «Сегодня мне надо думать, что с ними делать», – добавил глава республики