Лукашенко обвинил Польшу в нарушении границ Белоруссии

Лукашенко обвинил Польшу в нарушении мигрантами границ Белоруссии Фото: Дмитрий БРУШКО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте, заявив, что Варшава вынудила афганских мигрантов нарушить границу Белоруссии.

«Они отловили около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. Под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью…Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси», – передает «БелТА» слова Лукашенко.

По словам белорусского лидера, афганские беженцы уже в течение двух-трех суток находятся в Белоруссии на пограничной территории «без воды, без еды, под открытым небом». «Сегодня мне надо думать, что с ними делать», – добавил президент.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что власти Белоруссии спровоцировали ситуацию с кочующими на польско-белорусской границе беженцами. После этого глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак скзаал, что миграционный кризис на польско-белорусской границе является результатом совместной работы правительств России и Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, Минск обвинил Варшаву в доставке мигрантов к границе Белоруссии.