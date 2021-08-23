ВОЗ: вакцины от гриппа стали слабее из-за борьбы с коронавирусом

ВОЗ: вакцины от гриппа стали слабее из-за борьбы коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцины от гриппа могут быть менее эффективными на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Daily Mail, в научном сообществе пришли к выводу, что последние время медицинские лаборатории занимались разработками вакцин от коронавирусной инфекции и переставали следить за штаммами гриппа. На этом фоне прививки от вирусов граппа стали слабее защищать людей.

Разработчик вакцин в компании Seqirus, возглавляющая Национальный центр по гриппу ВОЗ, доктор Беверли Тейлор сообщила, что на сегодняшний день число предоставляемых данных о генетической последовательности вируса гриппа было снижено на 94 процента. По ее словам, если вакцины останутся слабыми, то в будущем произойдут серьёзные вспышки заболевания. Согласно прогнозам, в Англии от гриппа этой зимой могут умереть до 60 тысяч человек.

Напомним, ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о возможности создания вакцины, которая защищала бы одновременно от коронавирусной инфекции и гриппа.