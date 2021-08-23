Все рейсы в аэропорту Кабула приостановлены Фото: REUTERS

Все рейсы в аэропорту Кабула приостановлены до дальнейших распоряжений. Об этом говорится в постановлении управления гражданской авиации страны, распространенном в понедельник, 23 августа. Как отмечается, такие меры приняты из-за большого скопления людей, желающих покинуть Афганистан.

«Все рейсы в Международном аэропорту Хамид Карзай приостановлены до дальнейшего распоряжения… Подобные меры принимаются с целью предотвращения скопления людей и беспорядка в воздушной гавани», - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook, где уточняют, что пассажиры будут заранее уведомлены о возобновлении полетов.

В заявлении также говорится о том, что авиационные власти Афганистана «активно работают над тем, чтобы внутренние и международные рейсы в аэропорт Кабула и из него возобновились как можно скорее».

Напомним, днем ранее, 22 августа, появилось сообщение о закрытии аэропорта Кабула на 48 часов, в то время как тысячи человек собрались у ворот воздушной гавани для того, чтобы покинуть Афганистан. В Госдепартаменте США уточнили, что такие меры необходимы для эвакуации тех, кто уже находится не территории аэропорта.