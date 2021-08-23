МВФ направил России 17,5 миллиарда долларов на восстановление экономики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный валютный фонд выделили России 17,48 миллиарда долларов на восстановление экономики в период пандемии коронавируса. Средства поступят в виде специальных прав заимствования (SDR), распределение финансирования вступило в силу в понедельник, 23 августа.

Всего страны-участницы МВФ получат 650 миллиардов долларов, из которых 275 миллиардов получили развивающиеся страны, в том числе 25 миллиардов государства СНГ. Поддержка фонда направлена на повышение ликвидности международных резервов, сообщается на сайте МВФ.

Самую большую квоту SDR получили Соединенные Штаты – 17,4%. Фонд распределяет средства на основе формулы, учитывающей ВВП страны, показатели платежного баланса и уровень международных резервов. Отмечается, что это самое крупное самое крупное распределение SDR в истории МВФ.

Как писал сайт kp.ru, ранее МВФ спрогнозировал рост мировой экономики в 2022 на уровне 4,9%. Экономика России в 2021 году, по прогнозам фонда, вырастет на 4,4%.