В Одессе задержали американца в футболке с флагом России

В МВД Украины говорят, что мужчина был задержан не из-за своей одежды, а из-за поведения. Фото: od.npu.gov.ua

Украинские полицейские задержали в Одессе гражданина США. Причиной стало то, что на торжественные мероприятия в День государственного флага он пришел в футболке с российским триколором.

Американец, по его словам, родился в России, но всю жизнь прожил в США. Он был возмущен поступком полицейских и пообещал “связаться” с президентом США Джо Байденом, чтобы рассказать об этом. Также задержанный назвал правоохранителей расистами, которым “не нравятся русские из-за политики”, сообщает Telegram-канал Odessa CityNews.

В МВД Украины говорят, что мужчина был задержан не из-за своей одежды, а из-за поведения. Он якобы вел себя вызывающе и провоцировал конфликт с гражданами, на просьбы полиции успокоиться не реагировал, а потом и вовсе пытался убежать от правоохранителей. Против него будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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