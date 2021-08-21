Всюду знаки и разрушения. Как Украина готовится к юбилею Незалежности

C «Оплотом» вечно что-то происходит: например, в 2018 году в первый же день военных соревнований в Германии сломались сразу 4 танка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине готовятся торжественно встретить юбилей Независимости. По-украински – Незалежности. Ставятся новые рекорды – не подумайте, что в промышленности или сельском хозяйстве. Хотя аграрии все же вносят свою лепту в национальные достижения.

Например, винницкие фермеры высеяли на поле горчицу в виде гигантского трезубца, малого герба Незалежной. И даже сфотографировали его с воздуха. Достижение признали национальным рекордом. Какая там урожайность, куда девать далее эту горчицу, никого не волнует. Главное, тризуб красуется на гигантской площади, хотя с земли его и идентифицировать нельзя, и понять, что это рекорд и достижение.

Куда девать далее эту горчицу, никого не волнует. Фото: стоп-кадр видео

Жаль лишь, что ученые не придумали еще горчицу желтого и синего цветов, а то можно было бы пойти еще дальше, чтобы тризуб красовался на фоне национального флага. По слухам, две группы ученых уже занялись это проблемой. Одна группа работает над выведением сортов желтого и синего цветов, а другая – черного и красного. Может быть, к 40-летию и справятся с поставленными задачами. Если, конечно, Украина продержится еще 10 лет в своем нынешнем статусе.

Зато громадяне Украины, по меньшей мере, в 17 городах смогут наблюдать такие же тризубы на празднование юбилея Незалежности на высочайших флагштоках, которые установят на выделенные из бюджета 170 миллионов гривен. Извините, уже в 16-ти. Самый высокий флагшток высотой 72 метра, а вместе с тризубом и все 73 метра, который установили в Херсоне, уже грохнулся наземь и сломался, да еще упал на «Лексус» местного чиновника, как раз отвечавшего за его возведение. Незалежность как-то совсем не эстетично грохнулась, и, как заявили в областной администрации, флагшток восстановлению не подлежит. Хорошо хоть, хозяин «Лексуса», кстати, отсутствующего в имущественной декларации чиновника, успел выскочить из своего сравнимого по стоимости с гигантской мачтой автомобиля. Но не увидят теперь бывшие украинцы из Крыма торжества материализованного символа Незалежности.

В Херсоне рухнул 70-метровый флагшток, попутно раздавив припаркованный авто. Фото: YouTube

Впрочем, время еще есть, и количество городов, в которых флагштоки могут рухнуть, вполне вероятно, увеличится В Ужгороде, например, такое сооружение, установленное в центре города, уже покосилось, хотя и в 2 с лишним раза ниже, седьмое чудо Украины в Херсоне.

В этом отношении горчица на полях, безусловно, безопасней. Не упадет, никого не придавит. Максимум, сожрет ее какой-нибудь долгоносик. И рисунок на поле останется незавершенным.

Не меньший символизм проявился и на репетиции парада в честь юбилея на Крещатике. Многострадальный танк «Оплот», которым неустанно гордятся украинские патриоты, существующий в одном или двух экземплярах, заглох посреди Крещатика и отказался реанимироваться, так что его пришлось эвакуировать на специальном транспорте. При этом танк чуть не снес опору моста, и его пришлось в итоге по другому маршруту. Как ту не вспомнить торжествующих украинцев, когда подобная история приключилась в Москве на репетиции парада Победы с танком «Армата». Который, правда, после того, как заглох, завелся и ушел с репетиции своим ходом. Что лишний раз подтверждает, что «закон бумеранга» в отношении Незалежной никто не отменял. Но, главное, сейчас никто не скажет, сможет ли танк «Оплот» принять участие в параде, поскольку замены ему просто нет. Или же экипажу танка придется пройти по Крещатику на параде в пешем строю.

В общем, всё идет так, как оно и должно идти… Юбилей Незалежности приближается стремительным домкратом, неся с собой сопутствующие ему разрушения. Право слово, когда просто красили в жовто-блакитные цвета мосты, скамейки и мусорные урны, как-то было безопаснее для окружающих.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Михаил Погребинский из Киева: За 30 лет «самостийности» незалежная утратила четверть своего населения

Известный украинский политолог побеседовал с обозревателем KP.RU Александром Гамовым о том, что потеряла страна с 24 августа 1991-го (подробности)