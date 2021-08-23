Экономист прокомментировал предположение, что дефицит мигрантов в России привел к повышению зарплат разнорабочих

Проблема недостатка мигрантов в России является скорее вымышленной, чем реальной. Фото: Игорь НОВИКОВ

Проблема недостатка мигрантов в России является скорее вымышленной, чем реальной. Такое мнение выразил директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, экономист Алексей Зубец.

Зубец прокомментировал радио "Комсомольская правда" новость о том, что дефицит мигрантов в России привел к повышению зарплат разнорабочих и удорожанию продукции. По его словам, часть приезжих действительно могла уехать из страны, однако, согласно показателям денежных потоков перевода за границу, недостатка в мигрантах нет - они по-прежнему работают в России и отправляют деньги на родину.

“Что касается повышения зарплат разнорабочих до того уровня, на который россияне готовы идти работать, то это, конечно, хорошо, даже если это сопровождается инфляцией. Потому что огромное количество людей, которые были вытеснены с рынка труда потоком мигрантов, нашли работу снова - они социализируются, повышается их покупательная способность, количество производимой и продаваемой продукции российской экономики растет. То есть, инфляции в данном случае бояться не надо”, - пояснил Зубец.

Эксперт также отметил, что мигранты могут быть более привлекательны для работодателей, так как они больше работают, отказываются от социальных гарантий и в случае чего совершенно бесправны. С этой ситуацией, считает Зубец, нужно бороться.

“Необходимо ограничить лоббизм крупных застройщиков, других компаний, в большом количестве трудмигрантов. Объяснить им, что основная задача правительства - это развитие российской экономики, а не экономики Киргизии, Таджикистана и Узбекистана”, - резюмировал экономист.

Как ранее писал сайт kp.ru, в прошлом году конкуренция в области домашнего персонала, работников, занятых на производстве, в строительстве, а также в транспорте составляла до пяти человек на одно место. На сегодняшний день она упала до одного – двух человек.