Участники "Крымской платформы" приняли итоговую декларацию

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что участники саммита "Крымская платформа" приняли итоговую декларацию.

Так, участники мероприятия обвинили Россию в "нарушениях и ограничении прав человека в Крыму", "милитаризации" полуострова, а также в том, что она препятствует судоходству в Черном и Азовском морях. Кроме того, участники договорились вводить новые ограничительные меры против РФ, если это понадобится.

Также от Москвы потребовали предоставить полный доступ в Крым представителей Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Россию к участию в саммите "Крымская платформа". Выступая на саммите, украинский лидер сказал, что участие РФ необходимо для "совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления исторической, трагической ошибки" Москвы. По словам Зеленского, реакция России на "Крымскую платформу" заставила Киев задуматься о приглашении РФ в качестве полноценного участника саммита.