Зеленский пригласил Россию участвовать в «Крымской платформе» Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Россию к участию в саммите «Крымская платформа».

Выступая на саммите, украинский лидер сказал, что участие РФ необходимо для «совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления исторической, трагической ошибки» Москвы. По словам Зеленского, реакция России на «Крымскую платформу» заставила Киев задуматься о приглашении РФ в качестве полноценного участника саммита.

Напомним, в понедельник, 23 августа, президент Украины анонсировал принятие международной декларации по Крыму странами-участницами «Крымской платформы». По его словам, документ призван «заставить» Москву начать переговоры по возвращению полуострова Киеву. Зеленский заявил, что с принятием декларации «начинается обратный отсчет времени до освобождения» Крыма.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором западные государства пестуют неонацистские и расистские настроения современной власти на Украине.

Как писал сайт kp.ru, представители Крыма подавали заявку на участие в саммите, однако Украина проигнорировала ее.

Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Большинство избирателей проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Новый статус Крыма не признали в США, на Украине и в странах Евросоюза. В связи с этим против России были введены санкции.