Ученые нашли антитело, способное защитить от всех известных мутаций коронавируса

Американские ученые обнаружили антитело, которое может нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Американские ученые обнаружили антитело, которое может нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Открытие совершили исследователи из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Как сообщается на официальном портале вуза, для анализа ученые взяли 43 образца нейтрализующих частиц. Каждый из них проверили, насколько хорошо он предотвращает заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. Девять самых сильных нейтрализаторов перешли на следующий этап испытаний и тестировались на грызунах.

В результате выяснилось, что антитело SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", — а также редкими мутациями. Также антитело способно быть эффективным даже при низкой концентрации и воздействовать на все варианты возбудителя инфекции.

Ранее ВОЗ назвал единственный способ избежать мутаций коронавируса. Как писал сайт kp.ru, это высокий охват иммунизации, которого должны добиться все страны.