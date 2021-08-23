На АРМИ-2021 балерина и танкист станцевали «Лебединое озеро» на крыше танка

Соревнования завершились балетным номером

На полигоне Алабино прошел второй день танкового биатлона в рамках VII Армейских международных игр-2021. Соревнования завершились балетным номером: профессиональная балерина и белорусский танкист станцевали фрагмент из «Лебединого озера» на крыше танка белорусского экипажа, участвующего в соревнованиях.

Игры будут проходить с 22 августа по 4 сентября. После окончания заездов зрителей развлекают необычными номерами. 23 августа им показали, как балерина в белой пачке и танкист в черном комбинезоне танцуют на крыше одного из танков. По окончании номера танкист вручил девушке букет цветов.

Еще один номер показала пара техники - танк и боевая машина десанта. Они продемонстрировали фигурно-танцевальное выступление, чтобы показать, что грубая техника тоже может быть эстетичной.

Ранее сайт kp.ru писал, что 23 августа 2021 президент России Владимир Путин открыл Международный военно-технический форум «Армия-2021» в парке "Патриот". На форуме вместе с лучшей российской боевой техникой было показано много новых машин.