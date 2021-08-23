Что покажет Россия на форуме "Армия-2021": Беспилотники, военная техника для вечной мерзлоты и человекоподобные андроиды

На форуме "Армия 2021" представлены новейшие разработки российского оборонной промышленности. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» вместе с лучшей российской боевой техникой впервые покажут много "новья". Например, перспективный беспилотник "нетрадиционной схемы", преимуществом которого над уже существующими моделями является высокая маневренность. Такой верткой машины с мощным движком и уникальной системой управления не было еще ни на одной международной выставке.

Еще одна новинка - корабельный дистанционно-управляемый модуль «Нарвал». Его "фишка" - возможность удаленного управления стрелком 12,7-мм пулеметом, а также автоматического сопровождения цели и выработки данных для стрельбы.

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех представит более 100 разработок военной техники. Одна из ключевых новинок – комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин". Он позволяет обнаружить огневые позиции противника на расстоянии до 38 км. Время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд. После своего выстрела противник не успеет сменить позицию.

Госкорпорация Ростех покажет 50 новейших образцов вооружения и военной техники. Среди новинок - самолет Су-57Э, вариант новейшего российского истребителя пятого поколения. В него «заложены» уникальные характеристики (в т. ч. супер-высокая скорость, мощный двигатель, сверхманевренность, малозаметность, внушительное вооружение).

Истребитель Су-57Э. Фото: roe.ru / Рособоронэкспорт

На выставке (экспозиция «Арктика») представлены новые образцы техники, предназначенной для работы в зоне вечной мерзлоты. Это зенитные ракетные комплексы «Тор-А» и «Панцирь-СА», снегоболотоход «ТРЭКОЛ ВЕГА» на шинах сверхнизкого давления, армейские снегоходы А1 и ТТМ 1901-40 с отапливаемой кабиной.

На экспозиции "Арктика" форума "Армия 2021". Фото: Иван МАКЕЕВ

Впервые будет показан ряд образцов вездеходной техники двойного назначения, в том числе снегоболотоходы моделей компании ВПК: МТ-Лу и 5901, санитарный двухзвенный гусеничный транспортер ДГТ-С. Эта техника способна в тяжелых климатических условиях преодолевать высокогорные перевалы, водные преграды, заболоченные, заснеженные или песчаные участки местности, доставлять в отдаленные места личный состав, различное оборудование военного и гражданского назначения.

Концерн «Алмаз-Антей» впервые "в натуральном виде" представит зенитный ракетный комплекс малой дальности «Сосна» на новом шасси, теперь колесном.

В качестве базы взята боевая машина пехоты БМП-3. "Сосна" заменит ЗРК «Стрела-10М». ЗРК «Сосна» разработан в интересах сухопутных войск для прикрытия соединений от различных угроз с воздуха как в движении, так и на позициях. Разработчики комплекса утверждают, что ЗРК «Сосна» сможет обеспечивать поражение целей на дальности до десяти километров и высоте до пяти километров в любое время суток и в любую погоду. Комплекс полностью автоматизирован и может применяться, как в автономном режиме, так и в составе подразделения. Вооружён он 12 малогабаритными зенитными ракетами «Сосна-Р». Кроме того, он оборудован высокоточной оптико-электронной системой управления, защищенной от помех.

Автоматизированный комплекс ЗРК "Сосна" на шасси МТЛБ на международном военно-техническом форуме "Армия-2021" в парке "Патриот". Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

На «Армии-2021» впервые покажется народу транспортный самолет Ил-76МД-90А. Он принадлежит к новому поколению крылатых машин подобного класса. Современные двигатели, модернизированная система управления, новое крыло и усиленное шасси значительно расширяют его эксплуатационные возможности, увеличивая точность самолётовождения и десантирования. На эффективное решение боевых задач работает «стеклянная кабина» экипажа, оборудованная восемью многофункциональными дисплеями, тремя интеллектуальными пультами управления, и установкой пилотажно-навигационного комплекса «Купол-III-76М».

Впервые в рамках форума состоится яркое мультиформатное событие для тех, кто неравнодушен к технологиям будущего и перспективным научным достижениям - фестиваль роботехники и инновационных технологий «Робоармия». Посетители форума смогут пообщаться с человекоподобным андроидом Robo-C – уникальной разработкой российской компании Promobot. Андроид умеет общаться, выражать эмоции, ему можно придать облик любого человека на планете.

НПО «Сплав» устраивает премьеру системы дистанционного минирования «Земледелие». Она предназначена для поражения живой силы противника, расположенной как на открытой местности, так и в фортификационных сооружениях. В линейке новых боеприпасов госкорпорации «Ростех» - управляемые противотанковые ракеты с беспрецедентной дальностью полёта - 10 км! Они способны пробивать броню толщиной 110 см.

Холдинг «Вертолеты России» впервые покажет беспилотник вертолетного типа БАС-200 со взлетной массой до 200 кг. Он может летать со скоростью 160 км/час и нести нагрузку весом до 50 кг.

Беспилотный вертолет БАС-200 производства холдинга "Вертолеты России". Фото: Глеб Ирисов/ТАСС

Холдинг «Технодинамика» представит новейшие разработки своего парашютного дивизиона. Впервые широкой публике покажут грузовую парашютную систему, которая способна доставлять к месту назначения технику весом до 18 тонн. В частности, бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ». Еще одна новинка - грузовая управляемая парашютная система «Горизонталь-4000». Ее грузоподъемность – до четырёх тонн. Система позволяет проводить приземление в заданную точку с высокой точностью, используя ориентацию по системам спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS. Предусмотрено дистанционное управление системой с земли.

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые показывает мобильную систему противодействия беспилотникам «Защита». Система невидима для других РЛС и устойчива к радиопротиводействию. Станция помещается в нескольких переносных кейсах и приводится в рабочий режим за 30 минут. Новый комплекс может «видеть» летательные аппараты в диапазоне 360 градусов и на расстоянии до 12 км определять, какого они типа – самолетного или вертолетного. «Защита» способна обнаружить местонахождение пульта управления «дрона» и разорвать канал связи с летательным аппаратом. Одновременно с подавлением каналов управления БПЛА действует система подавления навигационных сигналов глобальных спутниковых систем.

А некоторые новые образцы российского оружия будут демонстрироваться на закрытых показах «Армии-2021», их сможет увидеть ограниченный круг экспертов, военных и политических руководителей.

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