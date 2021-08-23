Минтруд утвердил порядок предоставления россиянам данных о предполагаемом размере пенсии

Утвержден порядок предоставления россиянам данных о предполагаемом размере пенсии Фото: Артем КИЛЬКИН

Минтруд РФ утвердил порядок информирования россиян о предполагаемой сумме пенсионных накоплений.

- Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений согласно приложению №1, — гласит текст документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ вступает в силу со следующего года. Согласно документу, информация будет предоставляться женщинам с 40 лет и мужчинам с 45 лет. Информирование должно проходить раз в три года.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что для разовых выплат российским пенсионерам по 10 тысяч рублей потребуется около 500 миллиардов. В стране насчитывается порядка 40 миллионов пенсионеров, получающих страховые выплаты, 3,5 миллиона пенсионеров, которым дают социальные пенсии, а также есть военные пенсионеры. По мнению Рязанского, средства на новые пособия можно взять из Пенсионного фонда России, федерального бюджета и резервной системы.