Бывший министр назвал два главных тормоза развития Украины

Бывший министр экономики Украины (1997 - 1998 гг.) Виктор Суслов

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в беседе с «КП» назвал два главных тормоза развития страны, которая до развала СССР считалась самой процветающей республикой Советского Союза.

– Несколько самых богатых семей монополизировали целые ключевые отрасли экономики. И финансировали партии и СМИ, определяли и состав парламента. Олигархизация – первый тормоз Украины, – сказал экономист.

Однако, по его словам, «беда страны в том, что у нее, вместо одной педали тормоза и одной – газа, обе педали тормозят».

– Второй тормоз – то, что Украина очень долго жила по рекомендациям западных экспертов – Международного валютного фонда, групп консультантов из США типа группы профессора Джеффри Сакса. Вступила в ВТО на самых невыгодных условиях. И подписала заведомо кабальное соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Все эти уступки привели к тому, что экономика становилась все больше сырьевой. А технологические и промышленные достижения, доставшиеся от СССР, утрачивались и утрачиваются до сих пор, – подытожил Виктор Суслов.

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