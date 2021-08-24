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Умные вещи24 августа 2021 2:53

Bloomberg: В основном приложении Facebook появится функция видео- и аудиозвонков

Пока новая возможность будет доступна только части пользователей соцсети
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Facebook добавит функцию видео- и аудиозвонков в основное приложение

Facebook добавит функцию видео- и аудиозвонков в основное приложение

Фото: REUTERS

Специалисты социальной сети Facebook начали тестировать новую функцию, которая позволит пользователям совершать видео- и аудиозвонки через основное приложение, а не только в мессенджере, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, сейчас во время общения в этой соцсети с мобильного телефона люди могут отправлять личные сообщения или пользоваться видеосвязью только при помощи отдельного приложения Messenger. А новая функция, как утверждают представители компании, избавит пользователей Facebook от необходимости переключаться между основным приложением и Messenger каждый раз.

Правда, пока новая возможность будет доступна только части пользователей соцсети – в частности, жителям Соединенных Штатов.