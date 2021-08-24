В Афганистане угнали украинский самолет Фото: REUTERS

Украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные, которые вывезли на нем других пассажиров в Иран. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, уточнив, что все произошло в минувший вторник, 17 августа.

«Наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», - сообщил замглавы МИД в эфире "Громадське радио" (Общественное радио), но не уточнил, чем закончился инцидент.

Енин заявил, что ранее, в понедельник вечером, третий самолет с эвакуированными из Афганистана прибыл на Украину. На борту лайнера были 98 пассажиров, среди которых 41 украинских гражданина. Однако следующие три попытки по эвакуации после инцидента с захватом воздушного судна, также не были успешными, поскольку пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта.

Замминистра добавил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой работала в режиме «краш-теста».

Напомним, днем ранее, 23 августа, все рейсы в аэропорту Кабула были приостановлены до дальнейших распоряжений. Как сообщили в управлении гражданской авиации страны, такие меры приняты из-за большого скопления людей, желающих покинуть Афганистан.