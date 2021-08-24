Минздрав РФ обновил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для профилактики коронавирусной инфекции у пациентов с ВИЧ рекомендуется вакцина «Спутник V» через четыре недели от начала приёма антиретровирусных препаратов. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения России.

«Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. Рекомендуется использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств», - говорится в заявлении.

Отмечается, что использование «Спутник V» без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных пациентов рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, а также вирусной нагрузки и схемы антиретровирусной терапии.

Кроме того, вакцина не противопоказана пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями.

Как писал сайт kp.ru, в Минздраве также сообщили, что срок действия QR-кода после вакцинации от COVID-19 составляет один год, при этом в случае ухудшения эпидситуации этот срок может быть ограничен до шесть месяцев.