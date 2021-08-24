Госсекретарь США в День независимости Украины пообещал поддержать ее евроатлантические устремления

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости, пообещал, что Вашингтон будет и дальше поддерживать евроатлантические устремления Киева.

«Мы продолжим поддерживать вас в ваших усилиях, направленных на достижение ваших евроатлантических устремлений, восстановление и обеспечение безопасности международной признанных границ и защиту от агрессии со стороны России», - говорится в заявлении главы американской дипломатии, который во вторник, 24 августа, распространила пресс-служба ведомства.

Блинкен также заявил, что Вашингтон привержен укреплению наших отношений с Киевом «по мере того, как мы работаем вместе над построением благоприятного будущего для всех украинцев». «Поздравляем с 30-летием независимости!» - добавил глава Госдепа США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Верховной рады раскритиковали поздравление, которое посольство США в Киеве подготовило к 30-й годовщине независимости Украины. Украинский депутат назвал позором представленную американскими дипломатами песню на украинском языке.