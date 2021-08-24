В Татарстане в ДТП с двумя легковушками один человек погиб, еще один пострадал

В ДТП в Татарстане погиб один человек, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Накануне, 23 августа, в 18.56 в Альметьевском районе Татарстана между селом Абдрахманово и поселком Нижняя Мактама произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля LADA, по предварительным данным, двигаясь от Казани в сторону Оренбургской области, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nexia.

Удар был настолько сильным, что обе машины перевернулись, а иномарка перед этим и вовсе вылетела в кювет. Проезжавшие мимо автомобилисты утверждают, что один из водителей в результате аварии лишился руки, сообщает inkazan.

Позже стало известно, что речь идет, скорее всего, о мужчине, который сидел за рулем Nexia. Его, как сообщили изданию в МВД Татарстана, госпитализировали в ближайшую ЦРБ. Второй участник ДТП – водитель LADA, по данным полиции, от полученных травм скончался на месте происшествия.