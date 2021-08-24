Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей пенсионерам в сентябре 2021 Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей. Пособие будет выплачено в сентябре 2021 года.

Единовременная выплата осуществляется за счет федерального бюджета, говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Как писал сайт kp.ru, глава государства объявил о введении двух новых единовременных выплат: военнослужащим по 15 и пенсионерам по 10 тысяч рублей.

В Госдуме сообщили, что выплаты пенсионерам и военным обеспечат за счет дополнительных доходов бюджета. В Кремле заявляли, что эти выплаты не приведут к увеличению налогов в России.

Напомним, накануне Минтруд РФ утвердил порядок информирования россиян о предполагаемой сумме пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.