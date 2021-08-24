Талибан* создаст совет из 12 человек для управления Афганистаном Фото: REUTERS

Боевики движения «Талибан»* согласовали семь из 12 кандидатур в члены совета для управления Афганистаном.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник агентства, в состав руководящего совета войдут талибы*, а также бывший афганский президент Хамид Карзай, министр иностранных дел республики Ханиф Атмар и руководитель Совета национального согласия Абдулла Абдулла, а также лидер «Исламской партии Афганистана» Гульбеддин Хекматияр. Кроме того, согласованы кандидатуры боевиков Абдул Гани Барадара, муллы Якуба и Халиля аль-Рахман Хаккани.

Источник заявляет, что бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани не будет участвовать в новом правительстве.

Напомним, днем ранее, 23 августа, талибы* распространили амнистию на всех чиновников афганского правительства, в том числе на экс-президента Гани, отметив, что они могут вернуться и жить в республике.

*Запрещенная в России террористическая организация