Талибы* заявили, что не будут преследовать президента Ашрафа Гани Фото: REUTERS

Радикальное движение «Талибан»* распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, в том числе на президента Афганистана Ашрафа Гани, отметив, что они могут вернуться и жить в республики. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил высокопоставленный лидер талибов* Халил ур-Рахман Хаккани.

По его словам, вражды между «Талибаном»*, экс-президентом республики и другими чиновниками, покинувшими Афганистан, нет. «Все афганцы - наши братья, и, следовательно, они могут вернуться в страну … Единственной причиной нашей вражды было стремление изменить систему. Теперь система изменилась», — заявил он в интервью Geo.tv.

Кроме того, Халил ур-Рахман Хаккани заявил, что люди всех национальностей могут чувствовать себя спокойно в Афганистане, пообещав, что сформированное в республике правительство будет представлять все группы населения и туда войдут «высокоспособные, образованные люди».

Напомним, Гани покинул Афганистан после захвата Кабула талибами*. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ заявило, что бывший президент Афганистана укрылся вместе со своей семьей в Объединенных Арабских Эмиратах. В ведомстве отметили, что для предоставления ему убежища есть гуманитарные основания.

Как писал сайт kp.ru, Ашраф выразил уверенность, что в ближайшее время вернется в Афганистан, отметив, что покинул республику, поскольку не хотел становиться причиной кровопролития. По его словам, службы безопасности заявили ему о готовящемся заговоре, угрожавшем его жизни.

*Запрещенная в России террористическая организация