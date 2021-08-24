Немцы возмутились предоставлением Украине гарантий из-за "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что в отношении Москвы будут введены санкции, если российская сторона станет использовать проект газопровода «Северный поток – 2» в качестве политического «оружия».

Один из пользователей обратил внимание на то, что благодаря новому трубопроводу «Газпром» избавляется от платы за транзит, что должно положительно сказаться на расходах немцев за отопление. «Из-за того, что Украина упустит миллиардную прибыль за счет сборов? Так "Газпром" не несет ответственности за украинский бюджет», - написал он, отметив, что ранее «Нафтогаз» незаконно перекрывал трубопровод и перенаправлял неоплаченный газ.

«Скоро они лишатся такой возможности», - добавил он.

Другой пользователь заявил, что его возмущает позиция немецкого правительства. «Как будто с "Северным потоком" мы совершили какое-то преступление и теперь должны из-за него перед всеми извиняться и кому-то что-то компенсировать», – написал он.

Еще один читатель сообщил, что «при всем желании» не может понять, почему Берлин должен отвечать за украинский бюджет. «Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит», – отметил он.

Напомним ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя слова Меркель, заявил, что Германия заняла удобную позицию по проекту «Северный поток - 2». По словам сенатора, Берлин оставил простор для маневра по проекту