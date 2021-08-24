Зеленский заставил плакать гостей парада независимости

На параде в честь Дня независимости Украины показали видеоролик Фото: Кадр видео

В Киеве 24 августа 2021 года проходит парад к 30-летию Независимости. В честь него на экранах на Крещатике показали видеоролик. 964 год — Киев. Княгиня Ольга с сыном Святославом… и далее всё, как положено: Князь Владимир крестил Русь. София Киевская, библиотека Ярослава Мудрого. Козаки, украинские рыцари, дружина Сулеймана Пышного, Богдан Хмельницкий, Григорий Сковорода, Иван Котляревский, Тарас Шевченко, Николай Гоголь и далее везде.

А вот 17-й год. Тут борьба за независимость и Вернадский с Сикорским.

Конец 20-х — хлеба, 32-й — геноцид и голодомор. Ничего нового…

А война началась для Украины, оказывается в 1939 году. 41-й — нацисты в Киеве. Бабий Яр и 30 тысяч расстрелянных евреев.

И победа в 45-м. Правда, только на видео. Без комментариев. Сильный ход — не подставились. И тем и тем угодили.

И конец 80—х борьба с героями-антисоветчиками.

Заканчивается ролик уже независимой Украиной. И спортивные победы, и полет первого украинца в космос, Майдан-2004, Майдан-2014.

Так приходит ребенок к сегодняшнему дню и выходит к Зеленскому. Как будто это происходило всё вживую. Его встречают аплодисментами и слезами умиления. Президент доволен, прослезился. Ему удалось сделать лучшее шоу в жизни.

Не будем иронизировать и спорить. Это видео и этот ход действительно были сильными. Не поспоришь. Умеет Зеленский.