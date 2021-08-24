Лидер афганского сопротивления Масуд опроверг информацию о своих планах сдать Панджшер талибам*

Лидер афганского сопротивления опроверг информацию о своих планах сдать Панджшер талибам Фото: REUTERS

Лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд-младший опроверг сообщения издания The Telegraph о своих планах сдать боевикам движения «Талибан»* Панджшер.

Как передает издание Iran International со ссылкой на источники из ближайшего окружения лидера афганского сопротивления, подобные планы даже не обсуждались и Панджшер, который остается единственной во всем Афганистане территорий не подконтрольной талибам*, будет отстаиваться до последнего.

Напомним, в минувший понедельник, 23 августа, боевики «Талибана»* сообщили, что взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер и готовятся к переговорам. Днем ранее, 22 августа, талибы* дали лидеру сопротивления в регионе четыре часа, чтобы отдать провинцию под их контроль. В противном случаи Талибан* пригрозил начать операцию по захвату. Однако Ахмад Масуд отказался сдаваться, заявив, что жители провинции готовы отстоять ее.

*Запрещенная в России террористическая организация