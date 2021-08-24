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В мире24 августа 2021 13:32

Глава МИД Турции заявил, что страна не намерена предоставлять убежище для афганцев

Чавушоглу опроверг информацию об организации миграционного центра для граждан Афганистана
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Глава МИД Турции заявил, что страна не станет предоставлять убежище для афганцев

Глава МИД Турции заявил, что страна не станет предоставлять убежище для афганцев

Фото: REUTERS

Турция не собирается организовывать у себя миграционный центр для граждан Афганистана, а также предоставлять им убежище. Такое заявление во вторник, 24 августа, сделал министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

«Мы ранее заявили, что в Турции мы не будем предоставлять визы с этой целью (для предоставления убежища гражданам Афганистана). Все публикации в СМИ на эту тему не соответствуют действительности», - заявил глава МИД республики на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Habertürk .

Таким образом Чавушоглу прокомментировал появившиеся ранее в британских СМИ сообщение о якобы имеющихся планах открыть в Турции отдельный центр для граждан Афганистана, просящих убежище.

Напомним, ранее Греция возвела 40-километровую стену на границе с Турцией для защиты от афганских беженцев. Как заявил греческий министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис, такие меры необходимы, чтобы не допустить повторения сценария 2015 года.