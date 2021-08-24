Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Путин провел переговоры премьер-министром Индии Нарендрой Моди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«При обмене мнениями по ситуации в Афганистане отмечена важность скоординированных усилий, способствующих установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе в целом», – сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора лидеры двух стран выразили заинтересованность в наращивании сотрудничества в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе из Афганистана, сказано в сообщении.

Моди выразил признательность Путину за содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе за поставку и производство российских вакцин от COVID-19 и передачу необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

Как писал сайт kp.ru, в конце апреля 2021 Путин в ходе телефонного разговора сообщил премьер-министру Индии о решении Москвы предоставить стране экстренную гуманитарную помощь в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.