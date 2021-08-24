Власти Греции обязали невакцинированных граждан еженедельно тестироваться на COVID-19

Греция ужесточает меры против невакцинированных граждан. Фото: REUTERS

Греция ужесточает меры против невакцинированных граждан. Власти страны надеются таким образом побудить сделать прививку тех, кто еще этого не сделал.

Как сообщил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас, непривитые работники государственного и частного секторов, в частности, будут обязаны сдавать каждую неделю по 1-2 теста на коронавирус и оплачивать их из собственных средств. Тратить придется 10 евро на один тест. Это требование начнет работать с 13 сентября и продлится до 31 марта 2022 года.

“Мы говорим о пандемии непривитых, - подчеркнул министр. - Более 90 процентов пациентов, находящихся в данный момент в палатах интенсивной терапии, не вакцинированы”, - пояснил Кикилиас необходимость введения подобьных мер.

Туристы также должны будут сдавать экспресс-тесты. Сделать это нужно за 48 часов до путешествия на самолете, судне, поезде или междугороднем автобусе. Один тест будет стоить 10 евро и оплачиваться самим туристом.

Как ранее писал сайт kp.ru, в разных странах по-разному стимулируют вакцинацию граждан. Например, в США жительница штата Мичиган выиграла рекордные $2 миллиона в лотерею, которая проводится властями с целью привлечения населения к вакцинированию от коронавируса.