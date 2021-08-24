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Политика24 августа 2021 15:14

Лавров: Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии

У ОДКБ есть свои обязательства, касающиеся размещения иностранных вооруженных сил на территории всех союзников, отметил российский министр
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии

Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии

Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хотела бы видеть американских военных в Центральной Азии.

- Во-первых, у нас общее пространство безопасности. И в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории, — сказал глава МИД РФ во время пресс-конференции.

Ранее Сергей Лавров провел телефонный разговор с руководителем внешнеполитического ведомства Пакистана Шахом Мехмудом Курейши. Министры обсудили ситуацию в Афганистане. В ходе диалога Лавров и Курейши сделали акцент на ситуации в Афганистане после прихода к власти талибов*. Министры отметили необходимость оказания содействия, в том числе в рамках расширенной «тройки», в налаживании межафганского диалога, чтобы сформировать репрезентативное правительство, обеспечить стабильность и правопорядок в государстве.

*Запрещенная в России террористическая организация