Лавров: "Крымская платформа" — русофобская акция

Сергей Лавров считает, что "Крымская платформа" — русофобская акция Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что саммит "Крымская платформа" является русофобской акцией, целью которой является искусственная поддержка радикальных настроений.

- Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная, и будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине. Этим проявлениям потакает и власть в Киеве, и этим проявлениями потакают и лидеры западного мира, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что участники саммита "Крымская платформа" приняли итоговую декларацию. Так, участники мероприятия обвинили Россию в "нарушениях и ограничении прав человека в Крыму", "милитаризации" полуострова, а также в том, что она препятствует судоходству в Черном и Азовском морях. Кроме того, участники договорились вводить новые ограничительные меры против РФ, если это понадобится.