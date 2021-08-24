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Политика24 августа 2021 16:10

Лавров о Борреле: печально, что такие люди вырабатывают линию ЕС

В ситуации вокруг Афганистана верховный представитель ЕС заботится не о том, считает глава МИД РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сергей Лавров выразил сожаление, что такие люди, как Жозеп Боррель, вырабатывают политическую линию Евросоюза

Сергей Лавров выразил сожаление, что такие люди, как Жозеп Боррель, вырабатывают политическую линию Евросоюза

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление, что такие люди, как Жозеп Боррель, вырабатывают политическую линию Евросоюза.

Напомним, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз не должен позволить РФ и Китаю контролировать ситуацию вокруг Афганистана.

На своей пресс-конференции глава МИД РФ выразил сожаление, что страны-члены Евросоюза вынуждены выслушивать подобные высказывания и поддерживать их.

- Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А такой менталитет: нельзя отдавать Афганистан России и Китаю — из той же серии "или — или": "Пускай страны выбирают, либо они с Западом, либо они с Россией и Китаем". Печально, если именно такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию Европейского союза, — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия всегда открыта к сотрудничеству с Европейским союзом при условии, что оно будет учитывать интересы обеих сторон. Как отметил министр, Брюссель мог бы сделать первый шаг к конструктивному взаимодействию с Москвой, если бы перестал политизировать торгово-экономические отношения стран ЕС с Россией. По словам дипломата, несмотря на обязательства Венгрии как челна ЕС и НАТО по участию в санкциях против РФ, "в XXI веке не может быть места проявлениям принуждения к блоковой солидарности".