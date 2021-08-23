Лавров: Россия всегда открыта к сотрудничеству с ЕС

Россия всегда открыта к сотрудничеству с ЕС, заявил Лавров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия всегда открыта к сотрудничеству с Европейским союзом при условии, что оно будет учитывать интересы обеих сторон, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Всегда открыты к конструктивному сотрудничеству на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов», – сказал глава российского МИД в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Как отметил Лавров, Брюссель мог бы сделать первый шаг к конструктивному взаимодействию с Москвой, если бы перестал политизировать торгово-экономические отношения стран ЕС с Россией. По словам дипломата, несмотря на обязательства Венгрии как челна ЕС и НАТО по участию в санкциях против РФ, «в XXI веке не может быть места проявлениям принуждения к блоковой солидарности».

Напомним, Лавров сообщил о планах по производству российский вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Венгрии.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз желает построить с Россией более предсказуемые отношения.