Неизвестный облил краской постамент у администрации Киева

Неизвестный облил краской постамент у киевской администрации. Фото: сайт администрации Киева

После парада, приуроченному к 30-летию независимости Украины, неизвестный облил красной краской лестницу и постамент с украинским флагов у Киевской городской государственной администрации.

- Неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины на Крещатике облил красной краской лестницу возле КГГА. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990"… У самой таблички он оставил отпечаток руки в красной краске, — говорится в сообщении городской администрации.

Также отмечается, что лестницу и постамент оперативно отмыли.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко поручил снести установленные ко Дню независимости Украины советские декорации. На аллее Героев Небесной Сотни в столице страны решили установить декорации. На данный момент уже были установлены советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и стены квартир с советским бытом.