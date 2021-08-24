Финансовый аналитик предрек рост доллара в сентябре 2021 года до 77 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский спрогнозировал, как будет вести себя пара доллар/рубль в сентябре 2021 года. Многие эксперты валютного рынка полагают, что доллар постепенно теряет свою позицию мировой валюты.

Голубовский отмечает, что это очень долгосрочные перспективы. А в обозримом будущем доллар будет продолжать расти, пока ему ничего не грозит.

Осенью 2021 года рубль несколько сдаст свои позиции по отношению к «американцу». Это связано с тем, что в США приближается конец финансового года, когда происходит фиксация прибыли.

Тенденция на укрепление доллара сохранится примерно до ноября. А в декабре рубль постарается отыграть утраченное.

- Но нельзя исключать различные форс-мажорные ситуации. Например, ФРС США пересмотрит свою политику. Если же все будет идти стабильно, то доллар устремится к более высоким отметкам, до 77 рублей, - заключил аналитик в беседе с 5-tv.ru.

Ранее экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов объяснил, почему Международный валютный фонд принял решение выделить России порядка 17,5 миллиарда долларов (около 1,3 триллиона рублей).

- Эти деньги лишними для нас не будут. <…> Они пойдут на восстановление экономики от последствий пандемии. МВФ предоставляет эти деньги на достаточно привлекательных для нас условиях, - отметил экономист в беседе с телеканалом "360".