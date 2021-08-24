Лавров: с реальностью в Афганистане придется считаться

Сергей Лавров заявил, что с реальностью в Афганистане придется считаться Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с реальностью в Афганистане придется считаться.

- Создалась новая реальность, кто бы как к этому ни относился, это реальность, с ней придется считаться, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Лавров отметил, что Россия и ее партнеры ставят задачу способствовать установлению мира и стабильности в Афганистане. Он выразил надежду, что другие ставят ту же задачу и не будут руководствоваться "политизированными, идеологизированными фобиями".

Ранее Сергей Лавров выразил сожаление, что такие люди, как Жозеп Боррель, вырабатывают политическую линию Евросоюза. Так он отреагировал на слова верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, заявившего, что Евросоюз не должен позволить РФ и Китаю контролировать ситуацию вокруг Афганистана. Глава МИД РФ выразил сожаление, что страны-члены Евросоюза вынуждены выслушивать подобные высказывания и поддерживать их.