Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей сотрудникам правоохранительных органов и курсантам Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов.

«Предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», – сказал глава государства во время выступления на съезде партия «Единая Россия».

Как заявил президент, выплату должны получить все «вне зависимости от количества звезд на погонах», поскольку «все в данном случае все равны».

Напомним, на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа, российский лидер заявил о необходимости разово выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей, а также предложил по итогам этого года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле сообщили, что эти выплаты не приведут к увеличению налогов в России.