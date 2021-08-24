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Общество24 августа 2021 17:59

Госдума просит Минцифры проверить соблюдение Apple закона о российском софте

Пользователи пожаловались на то, что испытывают трудности с установкой отечественных программ
Наталья СМИРНОВА
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Пользователи не могут установить российские поисковые системы, а экран выборы отечественных приложений можно пропустить

Пользователи не могут установить российские поисковые системы, а экран выборы отечественных приложений можно пропустить

Фото: REUTERS

Минцифры проверит, соблюдает ли компания Apple нормы закона о предустановке российского софта на iPhone. С соответствующей просьбой к ведомству обратился член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Горелкин сообщил, что провел опрос потребителей в социальных сетях и остался неудовлетворен результатом - многие из них рассказали о трудностях при использовании российского программного обеспечения, подлежащего обязательной предустановке. В том числе, по словам парламентария, пользователи не могут установить российские поисковые системы, а экран выборы отечественных приложений можно пропустить, пишет ТАСС.

В связи с этим Горелкин просит Минцифры проверить, как Apple следует закону об обязательной предустановке российского софта. Он начал работать с 1 июля 2021 года и подразумевает, что должностным лицам и компаниям грозит штраф за продажу ими компьютеров и смартфонов без предустановленного на них российского программного обеспечения.