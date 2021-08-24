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Политика24 августа 2021 17:50

Путин: этап восстановления экономики России практически завершен

Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин сообщил, что этап восстановления экономики России практически завершен

Владимир Путин сообщил, что этап восстановления экономики России практически завершен

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что этап восстановления экономики РФ после пандемии коронавирусной инфекции практически завершен.

- Сейчас наша экономика восстанавливается и мы можем поддержать тех, кто нуждается в защите. Но принципиально важно, чтобы после этапа восстановления, он практически завершен, мы на правильном пути. Но важно, чтобы не наступила пауза. Обращаю внимание правительства - нужно добиться, чтобы рост экономики приобрел долгосрочный рост. Нам нужно запускать масштабные проекты развития, — сказал российский лидер на съезде партии "Единая Россия".