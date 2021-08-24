Владимир Путин сообщил о запуске новой программы по расселению из аварийного жилья Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал о запуске новой программы по расселению из аварийного жилья. Россиян будут расселять из домов, которые были признаны аварийными на 1 января 2021 года. По всей стране это более 11 миллионов кв. м.

- В качестве первоочередного шага предлагаю выделить на эти цели 45 млрд рублей из федерального бюджета <...> Прошу "Единую Россию" поддержать это предложение в бюджете 2022 года и на плановый период 2023-24 годов, — сказал российский лидер на съезде партии "Единая Россия".

Напомним, согласно прогнозам Минстроя, в России все очередники получат жилье к 2030 году. К этому году планируется ликвидировать очередь и перейти к обеспечению льготников жильем в плановом порядке. Согласно оценкам Минстроя, для этого понадобится примерно 1,5 триллиона рублей из федерального бюджета. Для реализации плана было предложено создать единый реестр льготников, повысить адресность поддержки, а также упростить обеспечение жильем сирот.