Порошенко облили зеленкой в центре Киева

Сразу после случившегося Порошенко сел в автомобиль и уехал

Бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в киевское метро “Крещатик”. Вместе со своими сторонниками он направлялся к зданию кабмина, когда кто-то плеснул зеленкой ему в лицо.

24 августа Украина празднует 30-летие независимости страны. По случаю праздника в стране проходят парады и развлекательные мероприятия, одно из которых, видимо, посетил бывший президент. На видео, снято после инцидента, видно, что Порошенко сразу же окружили правоохранители. Зеленка попала экс-президенту в глаз, на лоб и щеки. Сразу после случившегося Порошенко сел в автомобиль и уехал.

Как ранее писал сайт kp.ru, на параде в честь годовщины независимости Украины показали много военной техники. Однако, как оказалось, треть из нее не имеет никакого отношения к украинской армии.