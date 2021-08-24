Путин обещал не вводить вооруженные силы в Афганистан

По словам Путина, в России следят за происходящим в Афганистане, но вмешиваться в дела другого государства не будут Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступил на втором этапе съезда "Единой России". Он прокомментировал ситуацию в Афганистане - 15 августа боевики движения “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) захватили власть над страной.

По словам Путина, в России следят за происходящим в Афганистане, но вмешиваться в дела другого государства не будут.

“Вы знаете, какая ситуация сложилась в Афганистане. Мы следим за ней. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела страны. Тем более - втягивать вооруженные силы”, - сообщил Путин.

Ранее о том, что с новой реальностью в Афганистане придется считаться, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он отметил, что главная задача сейчас - достижение мира и стабильности в стране.