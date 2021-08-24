Умер Чарли Уоттс, барабанщик The Rolling Stones Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 80 лет умер барабанщик легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс. Об этом сообщил аккаунт группы в Twitter.

В сообщении говорится, что артист скончался 24 августа в лондонской больнице в окружении семьи.

- Чарли был дорогим мужем, отцом и дедушкой, а также участником группы The Rolling Stones, одним из величайших барабанщиков своего поколения, — гласит текст сообщения.

Также представители группы призвали сохранять родных и близких Уоттса в это трудное для них время.

Чарли Уоттс родился 2 июня 1941 года в Лондоне. К группе The Rolling Stones он присоединился в 1963 году. В составе коллектива он выступал в роли барабанщика, а также разработал дизайн нескольких обложек альбомов.

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