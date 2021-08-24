Путин: у России впервые есть возможность решить жилищный вопрос

Владимир Путин заявил, что у России впервые есть возможность решить жилищный вопрос Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой корпорации "ДОМ.РФ" Виталием Мутко заявил, что у РФ впервые за всю историю есть возможность решить жилищный вопрос.

- Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю, еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу (обеспечения жильем) в целом, — сказал глава государства.

Путин отметил, что для любого человека или семьи наличие жилья крайне важно. При этом, по мнению российского лидера, в этой сфере существует множество задач, которые требуют решения.

Ранее Владимир Путин рассказал о запуске новой программы по расселению из аварийного жилья. Россиян будут расселять из домов, которые были признаны аварийными на 1 января 2021 года. По всей стране это более 11 миллионов кв. м. Глава государства предложил выделить на эти цели 45 млрд рублей из федерального бюджета.