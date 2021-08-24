Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире24 августа 2021 21:30

Порошенко заявил, что Зеленский причастен к нападению с зеленкой

Действующий глава государства настоящих патриотов боится больше, чем Путина, заявил экс-президент Украины
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский причастен к нападению с зеленкой. Фото: скриншот видео

Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский причастен к нападению с зеленкой. Фото: скриншот видео

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что действующий глава государства Владимир Зеленский причастен к инциденту, в ходе которого первого облили зеленкой.

- Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой, — приводит слова Порошенко пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Напомним, 24 августа Украина празднует 30-летие независимости страны. По случаю праздника в стране проходят парады и развлекательные мероприятия, одно из которых, видимо, посетил бывший президент. На видео, снято после инцидента, видно, что Порошенко сразу же окружили правоохранители. Зеленка попала экс-президенту в глаз, на лоб и щеки. Сразу после случившегося Порошенко сел в автомобиль и уехал.

Порошенко облили зелёнкой возле входа в метро Крещатик