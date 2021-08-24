Порошенко заявил, что Зеленский причастен к нападению с зеленкой

Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский причастен к нападению с зеленкой. Фото: скриншот видео

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что действующий глава государства Владимир Зеленский причастен к инциденту, в ходе которого первого облили зеленкой.

- Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой, — приводит слова Порошенко пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Напомним, 24 августа Украина празднует 30-летие независимости страны. По случаю праздника в стране проходят парады и развлекательные мероприятия, одно из которых, видимо, посетил бывший президент. На видео, снято после инцидента, видно, что Порошенко сразу же окружили правоохранители. Зеленка попала экс-президенту в глаз, на лоб и щеки. Сразу после случившегося Порошенко сел в автомобиль и уехал.