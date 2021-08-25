Представитель талибов* заявил, что у движения хорошие отношения с Китаем и Россией Фото: REUTERS

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* имеет хорошие отношения с Китаем и Россией. Об этом в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил представитель катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим.

- Китай - соседнее для нас государство. Нас связывают с ним хорошие отношения. То же самое касается и России, - рассказал Наим.

При этом он добавил, что талибы* "нацелены на развитие отношений со всеми соседними с Афганистаном странами".

Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия не торопится признавать режим движения "Талибан"* в Афганистане. Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов также заявил, что РФ считает преждевременным признавать боевиков движения "Талибан"* законными властями захваченной территории Афганистана.

*Запрещенная в России террористическая организация